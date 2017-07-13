Trabzonspor'da keyifler yerinde
Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor'da takımın bekleri Pereira ve Mas'ın arasından su sızmıyor.
Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, Budapeşte'nin Telki kasabasındaki sahada, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde aerobik koşu yaptı.
Antrenmana kondisyon salonunda özel bir program dahilinde çalışan Durica, Abdülkadir Ömür, Onur Recep Kıvrak, Esteban ve Olcay Şahan katılmadı.
Trabzonspor'da "Tromboze Hemoroid" tanısıyla operasyon geçiren N'Doye, takımla çalışmaya başladı. Bordo-mavili futbolcu, 4 gün aradan sonra takımla antrenmana katılarak koşu yaptı.
Pereira ve Mas ayrılmaz ikili
?Trabzonspor'da geçen sezon devre arasında transfer edilen Portekizli Joao Pereira ile Arjantinli Emmanuel Mas, ayrılmaz ikili olarak dikkati çekiyor.
Geçen sezon takıma aynı dönemlerde gelen oyuncular, hem saha içinde hem de saha dışında birbirleriyle sık sık şakalaşıyor.
Saral: Yeni sezonda savaşan Trabzonspor
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, yeni sezonda savaşan, mücadeleci bir Trabzonspor olacağını söyledi.
Saral, transferde Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi, Kucka'yı kadrolarına kattıklarını belirterek, "Transferde hata yapmak istemiyoruz. Başkanımız Muharrem Usta, yoğun bir çaba sarf ediyor." dedi.
Geçen sezon ligin ikinci yarısında Trabzonspor'un umut veren dönem yaşadığına da değinen Saral, "Yeni sezonda daha mücadele eden, savaşan bir Trabzonspor sahada olacak. Taraftarlarımız merak etmesin." diye konuştu.
Kaynak: AA
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:09
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Öncelik Fener'in
Toplam 12
Yorum
hakan en fazla lens geri döner bir de sacma sapan bir forvet transferi yaparlar son dk. başka birşey beklemeyin bu yönetimden
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Sneijder’den kontra teklif
Toplam 29
Yorum
xxx Arkadaşlar renkdaşlar gün birlik olma günüdür hepimiz başarı istiyoruz ama kavga ederek futbolcuların arkalarına geçerek olmaz.Tek büyük GS
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Mevlüt Erdinç, Başakşehir'de
Toplam 8
Yorum
Yotumsuz Istanbulspor küme düsmeye oynamasin!!!.
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