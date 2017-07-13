 Trabzonspor'da keyifler yerinde – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    'da keyifler yerinde

    Trabzonspor'da keyifler yerinde

    Macaristan'da kamp yapan 'da takımın bekleri Pereira ve Mas'ın arasından su sızmıyor.

    Macaristan'da kamp yapan , yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

    Bordo-mavililer, Budapeşte'nin Telki kasabasındaki sahada, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde aerobik koşu yaptı.

    Antrenmana kondisyon salonunda özel bir program dahilinde çalışan Durica, Abdülkadir Ömür, Onur Recep Kıvrak, Esteban ve Olcay Şahan katılmadı.

    Trabzonspor'da "Tromboze Hemoroid" tanısıyla operasyon geçiren N'Doye, takımla çalışmaya başladı. Bordo-mavili futbolcu, 4 gün aradan sonra takımla antrenmana katılarak koşu yaptı.

    Pereira ve Mas ayrılmaz ikili
    ?Trabzonspor'da geçen sezon devre arasında transfer edilen Portekizli Joao Pereira ile Arjantinli Emmanuel Mas, ayrılmaz ikili olarak dikkati çekiyor.

    Geçen sezon takıma aynı dönemlerde gelen oyuncular, hem saha içinde hem de saha dışında birbirleriyle sık sık şakalaşıyor.

    Saral: Yeni sezonda savaşan Trabzonspor

    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, yeni sezonda savaşan, mücadeleci bir Trabzonspor olacağını söyledi.

    Saral, transferde Bongonda, Kamil Ahmet Çörekçi, Kucka'yı kadrolarına kattıklarını belirterek, "Transferde hata yapmak istemiyoruz. Başkanımız Muharrem Usta, yoğun bir çaba sarf ediyor." dedi.

    Geçen sezon ligin ikinci yarısında Trabzonspor'un umut veren dönem yaşadığına da değinen Saral, "Yeni sezonda daha mücadele eden, savaşan bir Trabzonspor sahada olacak. Taraftarlarımız merak etmesin." diye konuştu.



    Kaynak: AA
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:09
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