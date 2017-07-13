 Son bomba Nani – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Son bomba Nani

    Son bomba Nani

    ’un Fenerbahçe’nin eski oyuncusu için menajer ’a yetki belgesi verdiği ve Valencia ile temasa geçtiği öğrenildi.

    farklı bölgeler için alternatif isim arayışlarını sürdürürken, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu de gündeme geldi. Bordo-mavili kulübün bu oyuncunun transferi için menajer 'a yetki verdiği ve bu oyuncunun uygun maliyetle transfer edilmesi için Valencia kulübü ile görüşmeler yapıldığı öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun transferi için yorum yapan bir yönetici, "Bu transferi ancak uygun maliyet ve yabancı kontenjanımız izin verirse yapabiliriz" dedi. Bu arada yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarılmasına sıcak bakılan Dame N'Doye'a eski kulübü Kopenhag kanca attı. Aykut Demir'e Atiker Konyaspor talip olurken, İbanez'i de Süper Lig'in yeni takımlarından Yeni Malatyaspor istiyor. Aytaç Kara'nın adı Osmanlıspor ile anılırken, Yusuf'u ise Beşiktaş kulübü istiyor.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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