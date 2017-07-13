 Okay Yokuşlu takıma katıldı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    takıma katıldı

    Okay Yokuşlu takıma katıldı
    Trabzonspor'un Macaristan'ın Telki Kasabası'ndaki kampı sürüyor. Bir süredir sakat olan 'nun takıma dönmesi teknik direktör Ersun Yanal'ı sevindirdi. Önceki günkü idmanda ağrıları olan Olcay Şahan dünü dinlenerek geçirdi. Bugün yeniden takıma katılacak.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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