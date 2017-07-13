 O zaman dans – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    O zaman dans

    O zaman dans
    Bordo-mavili ekibin yıldızı idmanların en neşeli isimlerinden biri. Kolombiyalı futbolcunun dünkü antrenman sırasındaki dansı büyük ilgi çekti. Takım arkadaşları Castillo'nun enerjik dansını alkışladı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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