 İlk hazırlık maçı MTK ile – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    İlk hazırlık maçı MTK ile

    İlk hazırlık maçı MTK ile

    , Macaristan Kampı'ndaki ilk hazırlık karşılaşmasına Cumartesi günü çıkacak.

    Bordo-mavililer, Macar ekibi ile mücadele edecek. Otelin sahasındaki maç TSİ 19.30'da başlayacak. Tesis şartlarının uygun olmaması sebebiyle karşılaşmaya taraftar alınmayacak. Yeni transferler de sahada olacak.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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