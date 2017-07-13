 Ersun Yanal’ın F.Bahçe sevinci – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’ın F.Bahçe sevinci

    Ersun Yanal’ın F.Bahçe sevinci
    Süper Lig'de önceki gün yapılan fikstür çekimi 'un hocası 'ı memnun etti. Fikstüre göre Karadeniz Fırtınası, 'yi takip ediyor. Yanal'ın "F.Bahçe bizim oynayacağımız rakipleri yoracak. Bu işimize yarar" dediği öğrenildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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