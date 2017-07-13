''Büyük takımda oynuyor zaten''
Olcay Şahan kısa sürede Trabzonspor'u nasıl sahiplendiğini bir kez daha gösterdi. Yusuf hakkındaki soruya bu cevabı verip gönülleri fethetti. Tecrübeli futbolcu “Beşiktaş’tan ayrıldığımda Trabzonspor’a geldim ve çok sevdim. 30 yaşındayım ve kariyerimi burada bitirmek isterim” dedi.
'ERSUN HOCA ÇOK BAŞKA'
Olcay Şahan kariyeriyle ilgili şunları söyledi: "30 yaşında Beşiktaş'tan ayrılıp Trabzonspor'a gelirken hedeflerim vardı. İdeal bir yaşta olduğumu düşünüyorum. Buraya gelirken bana şehri kötü anlattılar, 'Zorlanırsın' dediler ama ben ve ailem burayı çok sevdik. Kariyerimi Trabzonspor'da tamamlamayı istiyorum. Ersun Hoca ile çalışırsam uzun yıllar futbol oynayabileceğimi biliyorum. Hazırlık kampı çok ağır. Her futbolcunun Ersun Hoca ile bir hazırlık kampı geçirmesi gerek. Birlikte çalıştığı oyunculara çok değer katıyor"
'İLK KONYASPOR MAÇI DOLSUN'
Hiçbir zaman fikstürün iyi ya da kötü olmasıyla ilgilenmedim. Her takıma karşı 2 kez oynuyorsun. Biz önümüzdeki ilk maça bakıyoruz. O da Konyaspor karşılaşması. Umarım o mücadelede taraftarlarımız stadı doldurur. Sezona iyi hazırlanıp taraftarımıza 3 puan hediye etmek, hedeflerimize ulaşmak istiyoruz"
'İSKELETİMİZ SEZONA HAZIR'
"Yönetimimiz nokta atışlar yapmaya çalışıyor çünkü bizim iskelet kadromuz hazır. Bu ana parçanın yanına birkaç tane nokta transfer yapılması gerekiyor. Kıran kırana sezonda geniş bir kadroya ihtiyacımız var. Benim şahsi düşüncem bu kadronun hedefe ulaşabileceği yönünde. Hocamız ve yönetimimiz daha iyi bilir. Onlar uygun görürler"
'BU TEMPOYA KATLANACAĞIZ'
Son yıllardaki en yüksek tempolu kampı yaşıyorum. Hedefleriniz varsa, çok büyükse tabii ki buna katlanacaksınız. Hep birlikte çok iyi şeyler başarıyoruz. Bu sezon çok zorlu. Son yılların en mücadeleci yarışması olacak. Herkes güçlü kadrolar kuruyor. Zirve yarışı her zamankinden daha çetin geçecek"
'FORMA NUMARAM KADAR GOL VE ASİSTİM OLACAK'
Olcay Şahan yeni sezonda kendisine önemli bir hedef koyduğunu da açıkladı. Tecrübeli futbolcu "Geçen sezon devre arasında geldiğim Trabzonspor'da 7 asist, 1 golle oynadım. Bu sezon forma sayım kadar gol ve asist yapacağım" ifadelerini kullandı. Olcay Şahan 20 numaralı formayı giyiyor.
OLCAY ŞAHAN'DAN TAŞAN SÖZLER...
-Tecrübeli oyuncu olarak takıma yardım etmeye çalışıyorum.
-Geçen sene çıtayı çok yükselttik. Sonlarda düşünce eleştirildik. Çok çalışıp 17 hafta arka arkaya kazanmak için uğraşacağız.
-Rekabet yoksa başarı olmaz. Takımda kimsenin forması garanti değil. Seneye herkes farklı bir Trabzonpor görecek.
-Kucka büyük futbolcu. Önemli bir transfer. Bize çok faydası olacak. Bero ve Durica da destek çıkıyor. Biz de yardım ediyoruz.
-Taraftarımız sabırla başarı bekledi. Şimdi onların bu sabrının karşılığını vermeye geldi.
-Kaybedersen yıkılmazsın. Ayağa kalkmasını bilirsen, güçleniyorsun demektir. Biz de güçlü olacağız. Derbileri kazanacağız.
-Milli formayı giymek çok farklı bir duygu. Umarım Dünya Kupası vizesi alırız.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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