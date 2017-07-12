 Tamamen duygusal – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Tamamen duygusal

    Tamamen duygusal

    ’e yapılan 2 milyon euro’luk teklife 250 bin euro eklendi.

    Karadeniz Fırtınası transferde rotasını ve Gary Medel'e kırmıştı. Önce "Evet" diyen Junuzovic ardından "Werder Bremen'de kalacağım" ifadelerini kullanmıştı. Fiyat artırma taktiği yapan tecrübeli orta saha oyuncusunu mutlaka kadroda görmek isteyen bordo-mavililer geri adım atmadı. Trabzonspor teklifini yeniledi. 2 milyon euro'luk öneriye 250 bin euro daha eklendi. Bu arada eski Trabzonsporlu Janko ise "Junuzovic'e kötü referans verdi" söylemlerini Twitter hesabından yalanladı. Trabzonspor taraftarına seslenen Janko "Gelmiyorsa, kendi kararı. Ben olumsuz konuşmadım" yazdı.


    Yunus Emre SEL
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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