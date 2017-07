Pabon’da son perde

Fırtına, Monterrey’in 29 yaşındaki golcüsü için yeniden atakta. 1.70’lik süper forvete Boca’nın da talip olması şu an transferin önündeki en büyük engel.

Trabzonpor, Castillo ve Hugo Rodallega'dan sonra 3. Kolombiyalı için geçtiğimiz hafta Dorlan Pabon'u gündemine almıştı. Bu sırada Kucka, Junuzovic ve Medel transferleriyle uğraşan bordo-mavililer, tecrübeli forvetin işini öne çekti. Kucka ile imzalayıp Junuzovic ve Medel'de henüz bir sonuç alamayan Trabzonspor, 29 yaşındaki golcü için en güçlü harekatını başlatıyor. Bordo-mavili yetkililer, teknik direktör Ersun Yanal'ın "Rodallega ve N'Doye tamam ama bir forvet daha lazım" raporu üzerine Kolombiyalı yıldızı gündemine almıştı.



Karadeniz temsilcisi, Monterrey'in forveti için kısa süre içinde Kolombiya kulübüyle masaya oturacak. Şu aşamada transferin önündeki en büyük sorun Arjantin temsilcisi Boca Juniors.



BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Güney Amerika'da büyük etkisi olan ve bu coğrafyadaki her futbolcunun hayalini süsleyen Boca da Pabon'u kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor hem Monterrey hem de Pabon ile bir an önce anlaşarak Boca Juniors, transfere daha fazla dahil olmadan işi tamamlamaya çalışacak. Monterrey oyuncusu için 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Aksi halde alternatif isimlere doğru yelken açacak.



DORLAN PABON KİMDİR?

Doğum Tarihi: 24 Ocak 1988

Doğum Yeri: Kolombiya

Boy: 1.70 / Kilo: 64

Pozisyon: Forvet

Kulübü: Monterrey