Pabon’da son perde
Fırtına, Monterrey’in 29 yaşındaki golcüsü için yeniden atakta. 1.70’lik süper forvete Boca’nın da talip olması şu an transferin önündeki en büyük engel.
Karadeniz temsilcisi, Monterrey'in forveti için kısa süre içinde Kolombiya kulübüyle masaya oturacak. Şu aşamada transferin önündeki en büyük sorun Arjantin temsilcisi Boca Juniors.
BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO
Güney Amerika'da büyük etkisi olan ve bu coğrafyadaki her futbolcunun hayalini süsleyen Boca da Pabon'u kadrosuna katmak istiyor. Trabzonspor hem Monterrey hem de Pabon ile bir an önce anlaşarak Boca Juniors, transfere daha fazla dahil olmadan işi tamamlamaya çalışacak. Monterrey oyuncusu için 4 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Aksi halde alternatif isimlere doğru yelken açacak.
DORLAN PABON KİMDİR?
Doğum Tarihi: 24 Ocak 1988
Doğum Yeri: Kolombiya
Boy: 1.70 / Kilo: 64
Pozisyon: Forvet
Kulübü: Monterrey
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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