 Onazi’ye uyarı geldi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Onazi’ye uyarı geldi

    Onazi’ye uyarı geldi
    Trabzonspor'da Ogenyi Onazi menajerinin etkisinde kalarak alacakları olduğunu belirterek sözleşmesini fesh edeceğini söylüyordu. Ancak bordomavililer tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği için bu durum söylentiden ileri gitmedi. Yöneticiler, Onazi'yi uyararak "Hoca seni takımda istiyor. Kafanı topla. Artık seni yanlış şekilde yönlendiren insanlardan kurtul" dediler.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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