Onazi’ye uyarı geldi

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi menajerinin etkisinde kalarak alacakları olduğunu belirterek sözleşmesini fesh edeceğini söylüyordu. Ancak bordomavililer tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği için bu durum söylentiden ileri gitmedi. Yöneticiler, Onazi'yi uyararak "Hoca seni takımda istiyor. Kafanı topla. Artık seni yanlış şekilde yönlendiren insanlardan kurtul" dediler.