Olcay sakatlandı

Bordo-mavililer hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor. Futbolcular, dünü üç antrenmanla geçirdi. Ameliyat olan Dame N'Doye'un haricinde kaleci Esteban ve Okay Yokuşlu da takımla çalışmadı. Antrenmanda sağ dizinden sakatlık geçiren Olcay çalışmayı tamamlayamadı.