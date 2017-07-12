 Olcay sakatlandı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Olcay sakatlandı

    Olcay sakatlandı
    Bordo-mavililer hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor. Futbolcular, dünü üç antrenmanla geçirdi. Ameliyat olan Dame N'Doye'un haricinde kaleci Esteban ve Okay Yokuşlu da takımla çalışmadı. Antrenmanda sağ dizinden sakatlık geçiren Olcay çalışmayı tamamlayamadı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:44
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