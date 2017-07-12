Okay'dan sevindirici haber
Yeni sezon hazırlıkları için 2 Temmuz tarihinde Macaristan'a gelen Trabzonspor, kampın 11. günündeki sabah antrenmanında oldukça neşeliydi.
Durica, Uğur, N'doye, Kamil Ahmet ve Abdulkerim yaklaşık 1 saat boyunca özel idman yaptı.
Okay'dan sevindirici haber
Macaristan kampı boyunca neredeyse her gün fizyoterapist eşliğinde salonda çalışan ve özel idman uygulanan Okay, bugün ilk kez takımla birlikte çalıştı.
Ersun Yanal'ın kulağı Usta'da
Her gün Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile telefonda uzun dakikalar geçiren Ersun Yanal, başkandan gelecek transfer haberlerini beklemeye koyuldu. Özellikle takımın Slovakya'da sürdüreceği 2. etap kampına yeni alınacak futbolcuların yetiştirilmesini isteyen Yanal, Usta ile birlikte transfer konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.
Trabzonspor, Macaristan'daki ilk maçına çıkıyor
Bordo-mavili takım, Macarların ünlü futbol takımlarından MPK Budapeşte ile cumartesi günü bir hazırlık maçı yapacak. TSİ 19.30'da kamp tesislerinde oynanacak maça güvenlik nedeniyle seyirci alınmayacak. Macaristan Futbol Federasyonu, Macaristan'da yaşayan bordo-mavili taraftarların maça gelmek istediğini ancak sahanın fiziki şartlarının buna elverişli olmadığını belirtti.
Trabzonspor, hazırlıklarını TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:42
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Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor
Toplam 50
Yorum
Arve BJK pepenin 3 yıllık maliyeti 9 maaşını sayma pepeyi 3m e aldın yani, , marcelo sadece bonservis 8.5m ne konuşuyon sen
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"Çok daha motiveyim"
Toplam 14
Yorum
ZX Şimdi ağzımı bozacağım olmayacak. Mesleğine ve arkadaşlarına ihanet ediyorsun. Beşiktaş'ın öncelik değerlerini kavrayamamışsın.
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Vedalaşmaktan çekindim
Toplam 2
Yorum
seda espanyol noldu orda cameni oldun sen
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