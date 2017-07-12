Jan Durica tam ağabey
Trabzonspor'un stoperi Jan Durica, Macaristan kampında tüm takıma ağabeylik yapıyor.
YANAL MEMNUN
Durica'nın takımı sahiplenmesi ve ağabeylik yapması en çok teknik direktör Ersun Yanal'ı mutlu ediyor. Durica'nın liderliği, deneyimli hocanın saha içi işlerini hafifletiyor. Yanal, 35 yaşındaki futbolcusuyla sık sık toplantı da gerçekleştirerek ona fikir danışıyor. Durica da hocasıyla bu karşılıklı fikir alış-verişi yaptığı toplantılardan keyif alıyor.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:35
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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