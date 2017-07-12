 Jan Durica tam ağabey – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    tam ağabey

    Jan Durica tam ağabey

    'un stoperi , Macaristan kampında tüm takıma ağabeylik yapıyor.

    Sağ bek Joao Pereira sempatik hareketleriyle kampın en neşeli ismi olurken, Durica takım arkadaşlarına yardım ediyor. Tecrübeli stoper özellikle Slovak vatandaşı olan son transfer Juraj Kucka ile yakından ilgileniyor.

    YANAL MEMNUN
    Durica'nın takımı sahiplenmesi ve ağabeylik yapması en çok teknik direktör Ersun Yanal'ı mutlu ediyor. Durica'nın liderliği, deneyimli hocanın saha içi işlerini hafifletiyor. Yanal, 35 yaşındaki futbolcusuyla sık sık toplantı da gerçekleştirerek ona fikir danışıyor. Durica da hocasıyla bu karşılıklı fikir alış-verişi yaptığı toplantılardan keyif alıyor.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:35
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