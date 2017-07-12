Jan Durica tam ağabey

Trabzonspor'un stoperi Jan Durica, Macaristan kampında tüm takıma ağabeylik yapıyor.

Sağ bek Joao Pereira sempatik hareketleriyle kampın en neşeli ismi olurken, Durica takım arkadaşlarına yardım ediyor. Tecrübeli stoper özellikle Slovak vatandaşı olan son transfer Juraj Kucka ile yakından ilgileniyor.



YANAL MEMNUN

Durica'nın takımı sahiplenmesi ve ağabeylik yapması en çok teknik direktör Ersun Yanal'ı mutlu ediyor. Durica'nın liderliği, deneyimli hocanın saha içi işlerini hafifletiyor. Yanal, 35 yaşındaki futbolcusuyla sık sık toplantı da gerçekleştirerek ona fikir danışıyor. Durica da hocasıyla bu karşılıklı fikir alış-verişi yaptığı toplantılardan keyif alıyor.