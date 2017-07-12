 İşte gerçek kamp – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İşte gerçek kamp

    İşte gerçek kamp

    geçen sezon Slovakya’daki kampa 3 yabancı ile gitmişti. Bu yıl bunu 4’e katladı.

    Bordo-mavililerin Macaristan Kampı bir hayli verimli geçiyor. Trabzonspor dün de 3 idmanla günü tamamladı. Kampın en dikkat çekici kısmı ise yabancı futbolcuların bolluğu. Öyle ki geçen sezon Slovakya Kampı'nda sadece 3 yabancı futbolcu (Akakpo, Esteban, Ramil) vardı. Bu yıl ise rakam 12'ye çıktı. Esteban, Medjani, Mas, Pereira, Durica, Castillo, Bero, Onazi, N'Doye, Rodallega, Bongonda ve Kucka'nın kampta olması Ersun Yanal'ı da memnun ediyor. Deneyimli teknik adam böylece yeni sezon taktiklerini tüm takıma aynı anda anlatma ve çalıştırma fırsatı buluyor. Ayrıca takımın birbirine hem saha dışı hem saha içinde alışma süresi kısalıyor.

    SADECE 7 TARAFTAR
    Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonlarda yaptığı yurt dışı kamplarına gurbetçi taraftarlar adeta akın ederdi. Ancak bu yıl şaşırtıcı şekilde tam tersi bir görüntü var. 'un devam eden Macaristan Kampı'na dünkü antrenmanlar dahil sadece 7 taraftar geldi.

    EKSİK ÇALIŞTILAR
    Bordo-mavililerin yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor. Futbolcular, dünü üç antrenmanla geçirdi. Ameliyat olan Dame N'Doye'un haricinde kaleci Esteban ve Okay Yokuşlu da takımla çalışmadı. Sabah aerobik koşu, öğlen ve akşam ise taktik idmanı gerçekleşti.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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