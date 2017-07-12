İşte gerçek kamp
Trabzonspor geçen sezon Slovakya’daki kampa 3 yabancı ile gitmişti. Bu yıl bunu 4’e katladı.
SADECE 7 TARAFTAR
Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonlarda yaptığı yurt dışı kamplarına gurbetçi taraftarlar adeta akın ederdi. Ancak bu yıl şaşırtıcı şekilde tam tersi bir görüntü var. Trabzonspor'un devam eden Macaristan Kampı'na dünkü antrenmanlar dahil sadece 7 taraftar geldi.
EKSİK ÇALIŞTILAR
Bordo-mavililerin yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor. Futbolcular, dünü üç antrenmanla geçirdi. Ameliyat olan Dame N'Doye'un haricinde kaleci Esteban ve Okay Yokuşlu da takımla çalışmadı. Sabah aerobik koşu, öğlen ve akşam ise taktik idmanı gerçekleşti.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:32
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
İşte gerçek kamp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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