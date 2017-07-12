 Gary Medel bekleyişi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    bekleyişi

    Gary Medel bekleyişi
    Trabzonspor, için İnter ile el sıkışmış ancak Şilili oyuncuyu ikna edememişti. Medel'in önünde Tigres, Trabzonspor, CSKA ve Boca Juniors'un teklifleri duruyor. İnter'den kesin olarak ayrılacak olan tecrübeli futbolcunun Meksika temsilcisi Tigres'e yakın olduğu belirtiliyor.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
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