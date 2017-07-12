 Fıkralı alıştırma – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fıkralı alıştırma

    Fıkralı alıştırma

    , ’ya takımı ve şehri meşhur fıkrasıyla tanıttı.

    Teknik direktör , yeni transfer 'nın şehre ve takıma çabuk adapte olması için klasik yolunu tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı daha önce gelen yabancılara yaptığı gibi başından geçen 'fıkra gibi olayı' anlattı. Yanal, oyuncusunu karşısına alıp "Bir gün bir taraftardan mektup aldım. Yanlış kadro kurduğumu söylüyordu. Kendi bir kadro yapmış, sayıyorum, sayıyorum 12 kişi. Trabzon böyle sıcakkanlı, özel bir yer" diyerek Slovak oyuncuyu nelerle karşılaşacağına dair hazırladı. Sokaklarda ona taktik verecek insanlar çıkacağını söyledi. Juraj Kucka'nın Ersun Yanal'ın başından geçen bu hikayeye çok güldüğü öğrenildi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fıkralı alıştırma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.