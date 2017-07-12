 Dame N’Doye ameliyat oldu – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Dame N’Doye ameliyat oldu

    Dame N’Doye ameliyat oldu
    Trabzonspor'un forveti tromboze hemeroid tanısı sonrası ağrıları artınca apar topar İstanbul'a geldi ve operasyon geçirdi. N'Doye, ameliyatı sonrası Macaristan Kampı'na geri döndü. Senegalli forvet oyuncusu kısa süreli bir dinlenmenin ardından yeniden takıma katılıp çalışmalara başlayacak.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
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