 Abraham tamam Frankfurt kararsız – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Abraham tamam Frankfurt kararsız

    Abraham tamam Frankfurt kararsız
    Serdar Taşçı transferi gerçekleşmeyince stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine son olarak Eintracht Frankfurt'da forma giyen girmişti. 31 yaşındaki futbolcu için kulübü 4 milyon euro bonservis isterken, Karadeniz Fırtınası bu rakamın yarısını önermişti. Görüşmeler sürerken, Abraham'ın sıcak yaklaşımı, Trabzonspor'un elini kolaylaştırıyor.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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