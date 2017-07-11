 Yeni forvet N’Doye’a bağlı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Yeni forvet N’Doye’a bağlı

    Yeni forvet N’Doye’a bağlı
    Transferde önceliği eksik mevkilere veren Ersun Yanal, forvet için gelişmelere göre hareket edecek. Elinde Rodallega ve olan tecrübeli hocanın, iki oyuncudan birisine talip çıkması halinde forvet hattına daha güçlü bir takviye yapmayı planladığı ifade edildi. İlk etapta N'Doye'a müşteri aranıyor.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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