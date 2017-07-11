Yeni forvet N’Doye’a bağlı
Transferde önceliği eksik mevkilere veren Ersun Yanal, forvet için gelişmelere göre hareket edecek. Elinde Rodallega ve N'Doye olan tecrübeli hocanın, iki oyuncudan birisine talip çıkması halinde forvet hattına daha güçlü bir takviye yapmayı planladığı ifade edildi. İlk etapta N'Doye'a müşteri aranıyor.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Yeni forvet N’Doye’a bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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