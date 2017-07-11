Yabancı sayısında artış var

Bordo-mavililer, başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

İlk antrenmanında aerobik koşu yapan oyuncular, öğle saatlerinde salonda, akşam ise sahada olmak üzere günü 3 çalışmayla tamamlayacak.

- Yabancı sayısında artış

Trabzonspor'da geçen sezon Slovakya'da yaptığı yurt dışı 1. etap kampıyla bu sezonki kamp arasında yabancı sayısında büyük bir fark dikkati çekiyor.

Geçen sezon Slovakya kampına Serge Akakpo ve Esteban Alvarado ile başlayan, Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheidaev'in kadroya dahil edilmesiyle 3 yabancı ile Trabzon'a dönen bordo-mavililerde, bu sezon kamp kadrosunda yeni transferler Bongonda ve Kucka ile birlikte 12 yabancı oyuncu bulunuyor.

Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda, Esteban, Medjani, Mas, Pereira, Durica, Castillo, Bero, Onazi, N'Doye, Rodallega, Bongonda ve Kucka yer alıyor.

Trabzonspor'da sözleşmesi bulunan 13 yabancı arasında sadece Arjantinli Ibanez, kamp kadrosuna dahil edilmedi.







- Antrenmanlar 20 dakika açık

Trabzonspor'da antrenmanların sadece ilk 20 dakikalık bölümünü basına ve taraftarlara açık tutuluyor.

Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik organizasyonların tamamını basına kapalı gerçekleştiriyor.

Macaristan'da bordo-mavililer, 10 günü geride bırakırken az sayıda taraftar kampa gelerek antrenmanı izledi.