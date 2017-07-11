Yabancı sayısında artış var
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
İlk antrenmanında aerobik koşu yapan oyuncular, öğle saatlerinde salonda, akşam ise sahada olmak üzere günü 3 çalışmayla tamamlayacak.
- Yabancı sayısında artış
Trabzonspor'da geçen sezon Slovakya'da yaptığı yurt dışı 1. etap kampıyla bu sezonki kamp arasında yabancı sayısında büyük bir fark dikkati çekiyor.
Geçen sezon Slovakya kampına Serge Akakpo ve Esteban Alvarado ile başlayan, Zenit'ten transfer edilen Ramil Sheidaev'in kadroya dahil edilmesiyle 3 yabancı ile Trabzon'a dönen bordo-mavililerde, bu sezon kamp kadrosunda yeni transferler Bongonda ve Kucka ile birlikte 12 yabancı oyuncu bulunuyor.
Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda, Esteban, Medjani, Mas, Pereira, Durica, Castillo, Bero, Onazi, N'Doye, Rodallega, Bongonda ve Kucka yer alıyor.
Trabzonspor'da sözleşmesi bulunan 13 yabancı arasında sadece Arjantinli Ibanez, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
- Antrenmanlar 20 dakika açık
Trabzonspor'da antrenmanların sadece ilk 20 dakikalık bölümünü basına ve taraftarlara açık tutuluyor.
Bordo-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik organizasyonların tamamını basına kapalı gerçekleştiriyor.
Macaristan'da bordo-mavililer, 10 günü geride bırakırken az sayıda taraftar kampa gelerek antrenmanı izledi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:22
-
Emre Mor tercihini yaptı: Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
Kartal can Bu çocuk hakikaten yetenekli oldugu kadar akilsiz ! FB son senelerde hangi gen parlamis? BJK'da ? Senol Günes'in elnde ? S liginden korktu:)
-
Mariano G.Saray'da!
Toplam 52
Yorum
Hamza Bu adam Sabri'nin yarısı olamaz ama onun 2 katı paraya oynar
-
Tolgay güldürdü
Toplam 3
Yorum
TCelcius Bu sene senin yılın olacak Allahın izniyle tolgay Ozy ikilisi yakacak ligi az bekleyin hele bir kanat ve kaliteli bir santrafor da alırsak
Yabancı sayısında artış var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.