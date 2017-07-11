Visca için beklenecek
Edin Visca konusunda Başakşehir'den olumsuz yanıt alan Trabzonspor bu transferde beklemeye geçti. İstanbul ekibinin, Manchester City'yin talip olduğu Cengiz Ünder'i satmaması halinde Visca'nın gitmesine onay vereceğini düşünen bordo-mavililer, yeniden devreye girip işi bitirmeyi hedefliyor. Başkan Muharrem Usta, Visca'ya karşılık Başakşehir'e bir miktar para ve bir futbolcu önermişti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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