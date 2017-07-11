 Visca için beklenecek – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Visca için beklenecek

    Visca için beklenecek
    konusunda Başakşehir'den olumsuz yanıt alan Trabzonspor bu transferde beklemeye geçti. İstanbul ekibinin, Manchester City'yin talip olduğu Cengiz Ünder'i satmaması halinde Visca'nın gitmesine onay vereceğini düşünen bordo-mavililer, yeniden devreye girip işi bitirmeyi hedefliyor. Başkan Muharrem Usta, Visca'ya karşılık Başakşehir'e bir miktar para ve bir futbolcu önermişti.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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