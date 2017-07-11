 Trabzonspor'da Olcay Şahan şoku – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Trabzonspor'da şoku

    Trabzonspor'da Olcay Şahan şoku

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, günü 3 antrenmanla tamamladı. Antrenmanda sağ dizinden sakatlanan , çalışmayı tamamlayamadı. Karadeniz ekibi, 15 Temmuz Cumartesi günü MTK Budapeşte ile hazırlık maçı yapacak

    Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında saat 07.00'de aerobik koşu yapan, saat 11.00'de kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

    Karadeniz ekibinin akşam antrenmanına kondisyon salonunda çalışan Abdurrahim Dursun ve N'Doye haricinde tüm futbolcular katıldı. Okay Yokuşlu ise sakatlığı nedeniyle kendisine uygulanan program dahilinde takımdan ayrı çalışmaya devam etti.

    Bordo-mavili futbolcuların antrenman sırasında oldukça neşeli oldukları gözlendi.

    Olcay Şahan, devam edemedi

    Antrenmanda , sağ dizinden sakatlık geçirdi.

    Saha kenarında bir süre tedavisi yapılan futbolcu, çalışmayı tamamlayamadı.

    İlk rakip MTK Budapeşte

    Trabzonspor, Macaristan kampındaki tek hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.

    Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.

    Karşılaşmayı tesislerin şartlarının uygun olmaması nedeniyle taraftarların izleyemeyeceği bildirildi.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:48
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