Trabzonspor'da Olcay Şahan şoku
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, günü 3 antrenmanla tamamladı. Antrenmanda sağ dizinden sakatlanan Olcay Şahan, çalışmayı tamamlayamadı. Karadeniz ekibi, 15 Temmuz Cumartesi günü MTK Budapeşte ile hazırlık maçı yapacak
Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında saat 07.00'de aerobik koşu yapan, saat 11.00'de kondisyon salonunda çalışan bordo-mavililer, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibinin akşam antrenmanına kondisyon salonunda çalışan Abdurrahim Dursun ve N'Doye haricinde tüm futbolcular katıldı. Okay Yokuşlu ise sakatlığı nedeniyle kendisine uygulanan program dahilinde takımdan ayrı çalışmaya devam etti.
Bordo-mavili futbolcuların antrenman sırasında oldukça neşeli oldukları gözlendi.
Olcay Şahan, devam edemedi
Antrenmanda Olcay Şahan, sağ dizinden sakatlık geçirdi.
Saha kenarında bir süre tedavisi yapılan futbolcu, çalışmayı tamamlayamadı.
İlk rakip MTK Budapeşte
Trabzonspor, Macaristan kampındaki tek hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımıyla karşılaşacak.
Bordo-mavili takımın kamp yaptığı otelde 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı tesislerin şartlarının uygun olmaması nedeniyle taraftarların izleyemeyeceği bildirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 21:48
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''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
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Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
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