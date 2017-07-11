 Tele-transfer zirvesi – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Tele-transfer zirvesi

    Tele-transfer zirvesi
    Teknik direktör Ersun Yanal antrenmana 15 dakika geç kaldı. Bordo-mavili çalıştırıcının, başkan Muharrem Usta ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. Transferdeki son durumu sorduğu belirlenen Yanal, hiç renk vermedi!..
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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