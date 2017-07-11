Stopere David Abraham
Serdar Taşçı işi olmayınca arayışa geçen geçen bordo-mavili ekip, aradığı stoperi Eintracht Frankfurt’ta buldu. 30 yaşındaki Abraham için 2 milyon euro teklif edilecek.
Gary Medel ve Serdar Taşçı transferlerinde sıkıntıya giren Trabzonspor alternatif isimlere yöneldi. Bordomavili takım takviye planladığı stoper mevkisi için David Abraham'ı gündemine aldı. 30 yaşındaki futbolcu Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor.
YANAL DA ONAY VERDİ
2019'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının uzun zamandır takip edildiği ve Ersun Yanal'ın da transferine tecrübesinden dolayı sıcak baktığı ifade edildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan David Abraham, geçen sezon Alman ekibinde 36 maçta 1 gol, 2 asist üretti.
KARİYERİ SAĞLAM
Oldukça deneyimli bir isim olan Abraham; Independiente, Gimnastic, Basel, Getafe ve Hoffenheim takımlarında forma giydi. Yönetimin, Abraham için 2 milyon euro'luk teklif sunacağı öğrenildi.
ABRAHAM KİMDİR?
D. Tarihi: 15 Temmuz 1986
D. Yeri: Arjantin
Boy: 1.88 / Kilo: 79
Pozisyon: Stoper
Kulübü: E. Frankfurt
Forma Numarası: 19
Yunus Emre SEL
YANAL DA ONAY VERDİ
2019'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının uzun zamandır takip edildiği ve Ersun Yanal'ın da transferine tecrübesinden dolayı sıcak baktığı ifade edildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan David Abraham, geçen sezon Alman ekibinde 36 maçta 1 gol, 2 asist üretti.
KARİYERİ SAĞLAM
Oldukça deneyimli bir isim olan Abraham; Independiente, Gimnastic, Basel, Getafe ve Hoffenheim takımlarında forma giydi. Yönetimin, Abraham için 2 milyon euro'luk teklif sunacağı öğrenildi.
ABRAHAM KİMDİR?
D. Tarihi: 15 Temmuz 1986
D. Yeri: Arjantin
Boy: 1.88 / Kilo: 79
Pozisyon: Stoper
Kulübü: E. Frankfurt
Forma Numarası: 19
Yunus Emre SEL
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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