 Stopere David Abraham – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Stopere

    Stopere David Abraham

    Serdar Taşçı işi olmayınca arayışa geçen geçen bordo-mavili ekip, aradığı stoperi Eintracht Frankfurt’ta buldu. 30 yaşındaki Abraham için 2 milyon euro teklif edilecek.

    Gary Medel ve Serdar Taşçı transferlerinde sıkıntıya giren alternatif isimlere yöneldi. Bordomavili takım takviye planladığı stoper mevkisi için David Abraham'ı gündemine aldı. 30 yaşındaki futbolcu Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor.

    YANAL DA ONAY VERDİ
    2019'a kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacının uzun zamandır takip edildiği ve Ersun Yanal'ın da transferine tecrübesinden dolayı sıcak baktığı ifade edildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan , geçen sezon Alman ekibinde 36 maçta 1 gol, 2 asist üretti.

    KARİYERİ SAĞLAM
    Oldukça deneyimli bir isim olan Abraham; Independiente, Gimnastic, Basel, Getafe ve Hoffenheim takımlarında forma giydi. Yönetimin, Abraham için 2 milyon euro'luk teklif sunacağı öğrenildi.

    ABRAHAM KİMDİR?
    D. Tarihi: 15 Temmuz 1986
    D. Yeri: Arjantin
    Boy: 1.88 / Kilo: 79
    Pozisyon: Stoper
    Kulübü: E. Frankfurt
    Forma Numarası: 19


    Yunus Emre SEL
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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