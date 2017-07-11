Şike anıtı kararı
Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 3 Temmuz 2011 yılından beri gündemde olan şike anıtı görüşüldü. Şike anıtının Trabzonspor'un FİFA'ya yaptığı başvuruda çıkacak karara göre dikileceği ifade edildi. Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada hukuki süreç bitmeden adım atmalarının doğru olmayacağını dile getirdi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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