Şike anıtı kararı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 3 Temmuz 2011 yılından beri gündemde olan şike anıtı görüşüldü. Şike anıtının Trabzonspor'un FİFA'ya yaptığı başvuruda çıkacak karara göre dikileceği ifade edildi. Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada hukuki süreç bitmeden adım atmalarının doğru olmayacağını dile getirdi.