 Şike anıtı kararı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Şike anıtı kararı

    Şike anıtı kararı
    Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 3 Temmuz 2011 yılından beri gündemde olan şike anıtı görüşüldü. Şike anıtının Trabzonspor'un FİFA'ya yaptığı başvuruda çıkacak karara göre dikileceği ifade edildi. Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada hukuki süreç bitmeden adım atmalarının doğru olmayacağını dile getirdi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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