Muhammet’le yollar ayrıldı

Gözden çıkarılan isimlerden Muhammet Demir ile yollar resmen ayrıldı.

Golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi. 25 yaşındaki forvet, geçen sezonun 2. yarısında Gaziantepspor'a kiralanmış ve kırmızı-siyahlı forma altında 9 maçta 1 gol atmıştı. Altyapıdan yetişen ve yeni 'Messi' denilen Oğuzhan Acar'ın da aynı şekilde sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.