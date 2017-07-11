 Muhammet’le yollar ayrıldı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Muhammet’le yollar ayrıldı

    Muhammet’le yollar ayrıldı

    Gözden çıkarılan isimlerden ile yollar resmen ayrıldı.

    Golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi. 25 yaşındaki forvet, geçen sezonun 2. yarısında Gaziantepspor'a kiralanmış ve kırmızı-siyahlı forma altında 9 maçta 1 gol atmıştı. Altyapıdan yetişen ve yeni 'Messi' denilen Oğuzhan Acar'ın da aynı şekilde sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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