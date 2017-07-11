Muhammet’le yollar ayrıldı
Gözden çıkarılan isimlerden Muhammet Demir ile yollar resmen ayrıldı.
Golcü oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği bildirildi. 25 yaşındaki forvet, geçen sezonun 2. yarısında Gaziantepspor'a kiralanmış ve kırmızı-siyahlı forma altında 9 maçta 1 gol atmıştı. Altyapıdan yetişen ve yeni 'Messi' denilen Oğuzhan Acar'ın da aynı şekilde sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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