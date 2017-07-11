Maestro adayları Sosa ve De Jong
Medel ve Junuzovic için de ‘yedek liste’ yapıldı. İki yıldız olmazsa rotanın Siem de Jong ve Sosa’ya kırılacağı iddia ediliyor.
Orta saha için de alternatif liste belirlendi. Zlatko Junuzovic ve Gary Medel transferlerinin gerçekleşmemesi halinde Siem de Jong ve Jose Sosa için harekete geçileceği iddia edildi. 28 yaşındaki Siem de Jong geçen sezon PSV'de kiralık olarak forma giydi. 25 maçta 7 gol ve 2 asiste imza atan Hollandalı oyun kurucunun bonservisi Newcastle'da. Piyasa değeri 5.5 milyon euro. Eski Beşiktaşlı Jose Sosa'nın da Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde gündeme alınabileceği belirtiliyor. 32 yaşındaki tangocu, Milan'da geçen sezon 19 maçta şans bulabilirken 3 asist gerçekleştirmişti. Başkan Muharrem Usta'nın Kucka'nın transferi sırasında Sosa için de Milan'dan yetki belgesi aldığı ifade edildi. Yönetimin iki yıldız için Medel ve Junuzovic'in durumlarının netleşmesiyle düğmeye basacağı ileri sürüldü.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
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Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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