 Maestro adayları Sosa ve De Jong – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Maestro adayları Sosa ve De Jong

    Maestro adayları Sosa ve De Jong

    Medel ve Junuzovic için de ‘yedek liste’ yapıldı. İki yıldız olmazsa rotanın ve Sosa’ya kırılacağı iddia ediliyor.

    Orta saha için de alternatif liste belirlendi. Zlatko Junuzovic ve Gary Medel transferlerinin gerçekleşmemesi halinde ve için harekete geçileceği iddia edildi. 28 yaşındaki Siem de Jong geçen sezon PSV'de kiralık olarak forma giydi. 25 maçta 7 gol ve 2 asiste imza atan Hollandalı oyun kurucunun bonservisi Newcastle'da. Piyasa değeri 5.5 milyon euro. Eski Beşiktaşlı Jose Sosa'nın da Ersun Yanal'ın onay vermesi halinde gündeme alınabileceği belirtiliyor. 32 yaşındaki tangocu, Milan'da geçen sezon 19 maçta şans bulabilirken 3 asist gerçekleştirmişti. Başkan Muharrem Usta'nın Kucka'nın transferi sırasında Sosa için de Milan'dan yetki belgesi aldığı ifade edildi. Yönetimin iki yıldız için Medel ve Junuzovic'in durumlarının netleşmesiyle düğmeye basacağı ileri sürüldü.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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