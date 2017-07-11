Juraj Kucka rüzgarı
Fırtına’nın yeni transferi Juraj Kucka ilk idmanına çıktı. Ersun Yanal ile görüşüp, takımla tanışan Slovak futbolcu hırsı ile göz doldurdu.
Trabzonspor bir günlük iznin ardından Macaristan kampında hazırlıklarına devam etti. Budapeşte'nin Telki kasabasında gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Juraj Kucka da katıldı. Önceki gece geç saatlerde kampa gelen Slovak futbolcu, çalışmadan önce teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal yeni öğrencisine takımı, Trabzonspor'u ve kendisinden beklentilerini anlattı. Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından sahaya çıkan Kucka, kanat organizasyonlarına yönelik çalışmada hırsı ve performansıyla göz doldurdu. Takım arkadaşları ile de tanışan Kucka'nın idmanda vatandaşları Durica ve Bero'nun yanından ayrılmaması dikkat çekti. İdmanda orta ve kanat organizasyonlarının yanı sıra gol çalışması yapıldı.
OKAY, N'DOYE VE ESTEBAN SALONDA
Dame N'doye, Okay ve kaleci Esteban takımdan ayrı salonda çalıştılar. Üç ismin kendilerine verilen programlar doğrultusunda kondisyon idmanı yaptıkları bildirildi. Artan idman temposunun oyuncuları zaman zaman zorladığı gözlendi.
OKAY, N'DOYE VE ESTEBAN SALONDA
Dame N'doye, Okay ve kaleci Esteban takımdan ayrı salonda çalıştılar. Üç ismin kendilerine verilen programlar doğrultusunda kondisyon idmanı yaptıkları bildirildi. Artan idman temposunun oyuncuları zaman zaman zorladığı gözlendi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
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Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
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Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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