 Juraj Kucka rüzgarı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    rüzgarı

    Juraj Kucka rüzgarı

    Fırtına’nın yeni transferi ilk idmanına çıktı. Ersun Yanal ile görüşüp, takımla tanışan Slovak futbolcu hırsı ile göz doldurdu.

    bir günlük iznin ardından Macaristan kampında hazırlıklarına devam etti. Budapeşte'nin Telki kasabasında gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Juraj Kucka da katıldı. Önceki gece geç saatlerde kampa gelen Slovak futbolcu, çalışmadan önce teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yanal yeni öğrencisine takımı, Trabzonspor'u ve kendisinden beklentilerini anlattı. Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından sahaya çıkan Kucka, kanat organizasyonlarına yönelik çalışmada hırsı ve performansıyla göz doldurdu. Takım arkadaşları ile de tanışan Kucka'nın idmanda vatandaşları Durica ve Bero'nun yanından ayrılmaması dikkat çekti. İdmanda orta ve kanat organizasyonlarının yanı sıra gol çalışması yapıldı.

    OKAY, N'DOYE VE ESTEBAN SALONDA
    Dame N'doye, Okay ve kaleci Esteban takımdan ayrı salonda çalıştılar. Üç ismin kendilerine verilen programlar doğrultusunda kondisyon idmanı yaptıkları bildirildi. Artan idman temposunun oyuncuları zaman zaman zorladığı gözlendi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juraj Kucka rüzgarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.