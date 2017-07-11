 Junuzovic taktik yapıyor – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Junuzovic taktik yapıyor

    Junuzovic taktik yapıyor

    Avusturyalı yıldızın ‘Takımımda kalacağım’ sözünü ‘fiyat artırma’ taktiği olarak gören Usta, Almanya’da bu transferi netleştirecek.

    Fırtına, konusunda umudunu koruyor. Transferi için uzun zamandır uğraş verilen Avusturyalı orta sahanın Werder Bremen'den ayrılmayacağına yönelik açıklamaları, fiyat artırmaya yönelik bir girişim olarak görülüyor. Başkan Muharrem Usta'nın bu transfere netlik kazandırmak için Almanya'ya gideceği ve Werder Bremen yetkilileri ile son kez görüşeceği ifade edildi. Trabzonspor, Junuzovic'e 1.6 milyon euro önermişti.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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