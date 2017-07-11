Junuzovic taktik yapıyor
Avusturyalı yıldızın ‘Takımımda kalacağım’ sözünü ‘fiyat artırma’ taktiği olarak gören Usta, Almanya’da bu transferi netleştirecek.
Fırtına, Zlatko Junuzovic konusunda umudunu koruyor. Transferi için uzun zamandır uğraş verilen Avusturyalı orta sahanın Werder Bremen'den ayrılmayacağına yönelik açıklamaları, fiyat artırmaya yönelik bir girişim olarak görülüyor. Başkan Muharrem Usta'nın bu transfere netlik kazandırmak için Almanya'ya gideceği ve Werder Bremen yetkilileri ile son kez görüşeceği ifade edildi. Trabzonspor, Junuzovic'e 1.6 milyon euro önermişti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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