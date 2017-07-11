Hainleri spordan temizledik!

15 Temmuz’daki hain saldırının ardından önemli bir sürece girdiklerini belirten Bakan Kılıç, “FETÖ’nün devletimizin içindeki her yerden çıkarılması önceliğimizdi. Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle topyekün savaş içerisindeyiz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, dün NTV ve NTV Spor'da ortak yayınlanan 'Spor Aktüel' Programı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Birçok konu hakkında konuşan Bakan Kılıç'ın öne çıkan sözleri şunlar: "15 Temmuz'dan sonra önemli bir sürece girdik. FETÖ Terör Örgütü'nün yaşattığı hadisenin üzerinden 1 sene geçti. Bu hain örgütün devletimizin içindeki her yerden çıkarılması bizim birinci önceliğimiz oldu. Spor Bakanlığı olarak bununla yoğun bir mücadeleye girdik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle millet olarak topyekün bir savaş ve mücadele içerisindeyiz."



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"Kulüplerimiz kusura bakmasınlar ama kendilerini karşılaştırdıkları Avrupa kulüplerinin vergi durumlarını incelesinler. Herkes sorumluluğunu bilecek. Herkes işini doğru yapmak zorunda. Maliye Bakanlığımız ile görüşeceğiz, kulüplerimizin yükünü hafifletmek için gereken çabayı gösteriyoruz. Ancak herkes elini taşın altına koymalı. Futbol liglerimizin kalitesini artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa'dan yıldızları erken yaşlarda getirerek kaliteyi yükseltiriz. Ayrıca meşaleyle ve diğer yanıcı maddelerle stadyumlara giren, cam ve koltuk kıran, sahaya yabancı madde atanlar gerekli cezaları alacaktır. Kimse vatandaşın vergisiyle yapılan bu statlara ve tesislere zarar veremez."