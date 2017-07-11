Hainleri spordan temizledik!
15 Temmuz’daki hain saldırının ardından önemli bir sürece girdiklerini belirten Bakan Kılıç, “FETÖ’nün devletimizin içindeki her yerden çıkarılması önceliğimizdi. Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle topyekün savaş içerisindeyiz” dedi
İŞİNİZİ DOĞRU YAPIN!
"Kulüplerimiz kusura bakmasınlar ama kendilerini karşılaştırdıkları Avrupa kulüplerinin vergi durumlarını incelesinler. Herkes sorumluluğunu bilecek. Herkes işini doğru yapmak zorunda. Maliye Bakanlığımız ile görüşeceğiz, kulüplerimizin yükünü hafifletmek için gereken çabayı gösteriyoruz. Ancak herkes elini taşın altına koymalı. Futbol liglerimizin kalitesini artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa'dan yıldızları erken yaşlarda getirerek kaliteyi yükseltiriz. Ayrıca meşaleyle ve diğer yanıcı maddelerle stadyumlara giren, cam ve koltuk kıran, sahaya yabancı madde atanlar gerekli cezaları alacaktır. Kimse vatandaşın vergisiyle yapılan bu statlara ve tesislere zarar veremez."
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 22:09
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''Semih artist değil!''
Toplam 12
Yorum
Gs HELE TUDORA BAK YA ADAMI KANSER EDİCEK. ADAM VEDALAŞMAK İSTERSE VEDALAŞIR KAÇ YILLIK OYUNCU. İLK DEFA YURTDIŞINDA TOP KOŞTURUCAK.AZCIK SAYGI
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 5
Yorum
Hahi 31 yaşındaki sağ bek için başka hangi gerizekalı 4.4 milyon öder acaba
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Cenk Ergün'den sağ bek müjdesi
Toplam 5
Yorum
fanatik gsli kardeş boş konuşma git önce adamın kariyerine bak ayrıca anlaştığı futbolcular dünya çapında avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular!!!
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