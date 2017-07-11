 Ersun Yanal'dan fikstür yorumu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    'dan fikstür yorumu

    Ersun Yanal'dan fikstür yorumu

    Trabzonspor, Macaristan’da sürdürdüğü hazırlıklarında tempoyu arttırdı

    Günü 3 idmanla tamamlayan bordo-mavili ekipte futbolcuların ve Teknik Direktör 'ın neşeli halleri dikkat çekti.

    "İlginç bir fikstür"
    Teknik Direktör Ersun Yanal, bugün çekilen 2017-2018 Spor Toto İlhan Cavcav Sezonu fikstürü ile ilgili yaptığı açıklamada, sonuçta 34 maç oynayacaklarını, rakiplerin ilk haftalarda kamp dönüşü olduğu için hepsinin formda olacağını, öte yandan ilginç bir fikstür olduğunu dile getirdi.

    Okay Yokuşlu ve Castillo'ya yurt dışından kanca
    Trabzonsporlu oyuncular Okay Yokuşlu ve Castillo'ya yurt dışından talipleri olduğu, Okay'ın Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen, Castello'ya ise İspanyol kulübü Villa Real'in transfer etmek istediği, yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüşüp karar vereceği belirtildi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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