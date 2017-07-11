Ersun Yanal'dan fikstür yorumu
Trabzonspor, Macaristan’da sürdürdüğü hazırlıklarında tempoyu arttırdı
"İlginç bir fikstür"
Teknik Direktör Ersun Yanal, bugün çekilen 2017-2018 Spor Toto İlhan Cavcav Sezonu fikstürü ile ilgili yaptığı açıklamada, sonuçta 34 maç oynayacaklarını, rakiplerin ilk haftalarda kamp dönüşü olduğu için hepsinin formda olacağını, öte yandan ilginç bir fikstür olduğunu dile getirdi.
Okay Yokuşlu ve Castillo'ya yurt dışından kanca
Trabzonsporlu oyuncular Okay Yokuşlu ve Castillo'ya yurt dışından talipleri olduğu, Okay'ın Alman ekiplerinden Bayer Leverkusen, Castello'ya ise İspanyol kulübü Villa Real'in transfer etmek istediği, yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal ile görüşüp karar vereceği belirtildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:28
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Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
Toplam 2
Yorum
EMRE EREN HADİ OYNUYODA BELHANDAYI SATSINLAR 1 CACIK OLMAZ SNEJDER YERİNİ ÇALDI O
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Sinirli Çocuk
Toplam 42
Yorum
SudeNaz Köse abi herkes gg oldu yaaaa oyun çok iyi oynamanızı tavsiye edyorumediyorum bayılacaksınız bırakmak istemeyecek
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Hangi formayı daha çok beğendiler?
Toplam 13
Yorum
bjkk hakketen bu ne ya yakışıyormu bizim takıma beyaz forma aynıdı zaten kolundaki kırmızı şerit kalkmış bi gri yeni pes vallahi bunamı 169 vercz
Ersun Yanal'dan fikstür yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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