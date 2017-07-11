 Atıcılar 12’den! – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Atıcılar 12’den!

    Atıcılar 12’den!
    Trabzonspor'un Atıcılık Takımı, Mersin Erdemli'de yapılan Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası müsabakalarında ferdi olarak 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bordo-mavililer ayrıca 2 de takım şampiyonluğu elde etti. Melisa Şimşek yıldız kadınlarda rekor kırarak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:11
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