Atıcılar 12’den!

Trabzonspor'un Atıcılık Takımı, Mersin Erdemli'de yapılan Ateşli Silahlar 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Kupası müsabakalarında ferdi olarak 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Bordo-mavililer ayrıca 2 de takım şampiyonluğu elde etti. Melisa Şimşek yıldız kadınlarda rekor kırarak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.