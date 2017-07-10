Visca olmuyor

Edin Visca'dan kötü haber geldi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bosna Hersekli yıldızı bırakmayacaklarını açıkladı. Gümüşdağ, Visca'nın transferi için Muharrem Usta'yla önceki gün bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bir oyuncu ve yanında para teklif etti. Visca'yı şu an vermeyi düşünmüyoruz. Bunu Usta'ya söyledik" dedi.