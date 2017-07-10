 Veda sözleri – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Veda sözleri

    Veda sözleri

    ile anlaşan , “’dan ayrılmak zor olacak ama bazen bu tür şeyler gerekiyor” dedi. Transferin yarın açıklanabileceği ifade edildi.

    ile prensipte anlaşmaya varan , kamptan ayrılmak için gün sayıyor... Transferin her an açıklanabileceği ifade edilirken, Yusuf takım arkadaşları ile vedalaşmaya başladı. Tecrübeli oyuncunun, "Sanırım salı gününe (yarın) kadar bu transfer gerçekleşir. benim ailem. Buradan ayrılmak zor olacak ama futbolda bu tür şeyler bazen gerekiyor" dediği öğrenildi. Trabzonspor'un Yusuf'u Beşiktaş'a kiralık mı yoksa bonservisi ile mi vereceği konusundaki pazarlıklar ise devam ediyor. Zarar etmek istemeyen yönetim, görüşmeleri büyük titizlikle sürdürüyor. Yusuf Erdoğan, Süper Lig'de 103 maçta giydiği Trabzonspor forması altında 15 gol atarken, 13 de asiste imzasını koydu.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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