 Muhammet Demir ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ile yollar ayrıldı

    Muhammet Demir ile yollar ayrıldı

    Trabzonspor'da 'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

    Trabzonspor'un büyük umutlarla Gaziantepspor'dan transfer ettiği genç forvet ile yollarını ayırdı. 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 750 euro ödeyen ve Demir ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavili kulüp forvet oyuncusundan beklenen performansı alamadı. Trabzonspor, 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Muhammet Demir geçen sezonunun ikinci yarısını Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirmişti. 7 maça çıkan golcü futbolcu sadece 1 kez gol atma başarısı göstermişti.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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