Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da Muhammet Demir'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Muhammet Demir geçen sezonunun ikinci yarısını Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirmişti. 7 maça çıkan golcü futbolcu sadece 1 kez gol atma başarısı göstermişti.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:47
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Medel kapışması
Toplam 6
Yorum
Trabzonun taraftarı futboldan anlamaz . Medel gelmesin subotici alsınlar
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 4
Yorum
lazengineer usta yönetiminin bilançosu m.demir 2.750 ibanez 1.400 matus bero 2.500 hyun suk 750 mehmet ekiciden -2.000 toplam yaklaşık 10 milyon euro
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Başkan'la görüştü
Toplam 19
Yorum
MERT Konoplyanka - Lens
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