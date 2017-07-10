 Moral hocası Joao – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Moral hocası Joao

    Moral hocası Joao

    Macaristan'daki kampın neşe kaynağı ...

    Portekizli futbolcu, sempatik kişiliği ve yaptığı şakalar ile oyuncuların adeta moral hocalığını yaparken, yorucu antrenmanların da keyifli geçmesini sağlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da 33 yaşındaki oyuncudan memnun. Joao, hırsı ve tecrübesi ile sağ bekte formanın da banko adayı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
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