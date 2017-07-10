Moral hocası Joao

Macaristan'daki kampın neşe kaynağı Joao Pereira...

Portekizli futbolcu, sempatik kişiliği ve yaptığı şakalar ile oyuncuların adeta moral hocalığını yaparken, yorucu antrenmanların da keyifli geçmesini sağlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal da 33 yaşındaki oyuncudan memnun. Joao, hırsı ve tecrübesi ile sağ bekte formanın da banko adayı.