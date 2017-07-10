 Medel kapışması – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Medel kapışması

    Medel kapışması

    İtalyan ve Şili medyası, İnter’li ön liberonun Meksika ekibi Tigres ile anlaştığını belirtti. Trabzonspor da teklifini yükseltip yeni atak yaptı.

    konusunda Meksika ekibi Tigres ile Trabzonspor arasında büyük savaş yaşanıyor. İtalyan basını dün Şili basınına dayandırarak verdiği haberde, 29 yaşındaki ön liberonun Tigres ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. Medel'in Meksika ekibinden yıllık 2.4 milyon euro alacağı iddia edildi. Medel'in kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ancak Tigres'ten gelen teklifin çok cazip olduğu da dile getirildi. Ancak bu haberlere rağmen yarıştan vazgeçmeyen Trabzonspor son bir hamle yaparak Gary Medel'e önerdiği ücrete zam yaptı. Bordo-mavililer, "Artık kararı Medel verecek" diye konuştular.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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