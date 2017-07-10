Kucka start alıyor
Yeni transfer Juraj Kucka, bugün ilk idmanına çıkacak.
MİLAN KALBİMDE
Juraj Kucka, Milan kulübüne ve taraftarlarına sosyal medya hesabından veda etti. Duygusal bir mesaj yayınlayan Slovak oyuncu, "Beni desteklediğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz 2 muhteşem yıl her zaman kalbimde olacak. Süper Kupa'yı kazandık" ifadelerini kullandı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
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