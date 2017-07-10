 Kucka start alıyor – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kucka start alıyor

    Kucka start alıyor

    Yeni transfer , bugün ilk idmanına çıkacak.

    Trabzon'da düzenlenen imza töreninin ardından eşyalarını toplamak için Milano'ya giden oyuncu, dün gece Macaristan'a gelerek kampa dahil oldu. Slovak orta sahayı, antrenmandan önce teknik direktör Ersun Yanal takım arkadaşlarıyla tanıştıracak. Kucka'nın Durica ile konuşarak, imza attığı andan itibaren kendisine gösterilen ilgiden fazlasıyla memnun olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

    MİLAN KALBİMDE
    , Milan kulübüne ve taraftarlarına sosyal medya hesabından veda etti. Duygusal bir mesaj yayınlayan Slovak oyuncu, "Beni desteklediğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz 2 muhteşem yıl her zaman kalbimde olacak. Süper Kupa'yı kazandık" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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