 Kucka ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kucka ilk antrenmanına çıktı

    Kucka ilk antrenmanına çıktı

    Trabzonspor, Macaristan’da sürdürdüğü kampın 8. gününde yeni transferine de kavuştu. Slovak Juraj Kucka, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı.

    Yeni sezon hazırlıklarının ilk yurt dışı etabını Macaristan'ın Telki kasabasında Macaristan Futbol A milli Takımı'nın tesislerinde sürdüren Trabzonspor'da, yeni transfer Kucka da takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Juraj Kucka ile yakından ilgilendiği gözlenirken, Trabzonspor'un Slovak oyuncuları Durica ve Bero'nun takıma adaptasyon süresinde Kucka'ya yardımcı oldukları öğrenildi.

    Dünü izinli geçiren bordo-mavili ekipte bugün gerçekleştirilen çalışmada Ndoye, Okay Yokuşlu ve kaleci Esteban takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
    Trabzonspor, TSİ 20.00'de yapacağı çalışmayla günü çift idmanla bitirecek.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:51
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