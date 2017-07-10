Kucka ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor, Macaristan’da sürdürdüğü kampın 8. gününde yeni transferine de kavuştu. Slovak Juraj Kucka, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı.
Dünü izinli geçiren bordo-mavili ekipte bugün gerçekleştirilen çalışmada Ndoye, Okay Yokuşlu ve kaleci Esteban takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Trabzonspor, TSİ 20.00'de yapacağı çalışmayla günü çift idmanla bitirecek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:51
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 8
Yorum
VİSCA YI ALAMASSAN.. BU TAKIMIN SEVİYESİ YUKARI ÇIKMAZ O KADAR..KUCKA TEK BAŞINA NE YAPSIN,VISCAYI ALIN YANINADA JUNUZOVIC YADA O TARZ BI OYUNCU ALIN RAHATLYLIM
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Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı
Toplam 12
Yorum
CC geleceksen gel artık be
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Antalyaspor'un kutlamaları faciaya dönüştü
Toplam 1
Yorum
menez en büyük antalya yaşasın akrepler bu sene şampiyonuz........
Kucka ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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