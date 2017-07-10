 Kadro azalacak – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kadro azalacak

    Kadro azalacak
    Teknik direktör 'ın bu hafta idman temposunu daha da artıracağı belirtildi. Bu arada kamp başından bu yana 26 kişiyle devam eden hazırlıklarda da eksilme yaşanacak. Takımdan gidecek ve gelecek oyuncular ile bu hafta içinde kadronun 23'e inmesi planlanıyor.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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