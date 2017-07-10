 ''Junuzovic’ten vazgeçmedik'' – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Junuzovic’ten vazgeçmedik''

    ''Junuzovic’ten vazgeçmedik''

    Başkan , Avusturyalı maestro için temasların sürdüğünü söyledi.

    'in transferinin yattığı haberleri bizzat başkan Muharrem Usta tarafından yalanlandı. Werder Bremen ile görüşmelerin devam ettiğini belirten başkan Usta, "Junuzovic çok istediğimiz bir oyuncu ve bu konudaki temaslarımız yoğun şekilde devam ediyor. İmza atılmadan transfer bitmez ancak şunu söyleyebilirim ki her bölge için birden fazla alternatifimiz var. En kısa sürede transfer çalışmalarını tam anlamıyla tamamlarız" dedi. Usta, kombine satışına Junuzovic'in transferinin resmiyet kazanmasının ardından başlayacaklarını da kaydetti.

    KURİER: REDDETTİ!
    Avusturya'nın Kurier gazetesi ise Junuzovic'in 'a gitmeyi reddettiğini ileri sürdü. 29 yaşındaki Boşnak asıllı orta sahanın, "'dan çok iyi bir teklif aldım ve düşünmem gerekti. İlgi her zaman gurur verici bir şey ama kararım Bremen'de kalmaktan yana..." dediği ifade edildi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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