''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Başkan Muharrem Usta, Avusturyalı maestro için temasların sürdüğünü söyledi.
KURİER: REDDETTİ!
Avusturya'nın Kurier gazetesi ise Junuzovic'in Trabzonspor'a gitmeyi reddettiğini ileri sürdü. 29 yaşındaki Boşnak asıllı orta sahanın, "Trabzonspor'dan çok iyi bir teklif aldım ve düşünmem gerekti. İlgi her zaman gurur verici bir şey ama kararım Bremen'de kalmaktan yana..." dediği ifade edildi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:19
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
''Junuzovic’ten vazgeçmedik'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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