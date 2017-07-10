 Fırtına yaşlandı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fırtına yaşlandı

    Fırtına yaşlandı

    'un yaş ortalaması yükseldi...

    Geçen sezon Slovakya'nın Samorin kasabasında kampa giren bordo- mavili takımın o dönem yaş ortalaması 23.3 idi. Bu sezon ise Macaristan'daki kampta ortalama 25.6'ya çıktı. Kamptaki 12 yabancı oyuncunun yaş ortalaması, genel ortalamayı da aşarak 28.3 oldu. En yaşlı yabancı 35 yaşındaki Jan Durica. Pereira 33, Medjani ve N'Doye 32, Rodallega 31 yaşında. En genç yabancılar ise 21 yaşındaki Bongonda ve Bero. Yerlilerde ise en yaşlı oyuncu 30 yaşındaki Olcay Şahan oldu.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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