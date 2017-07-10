 Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor

    Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan , hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan akşam antrenmanında, Okay Yokuşlu koşu yaparken kaleci Esteban ve Senegalli golcü oyuncu Dame N'Doye kondisyon salonunda çalıştı.

    "Tromboze Hemoroid" tanısı konan N'Doye'un ağrılarının artması üzerine İstanbul Liv Hospital'de bir operasyon geçirdiği ve kısa sürede takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

    , yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:14
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