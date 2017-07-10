 2 transfer daha! – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    2 transfer daha!

    2 transfer daha!
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, görüşülen oyuncularla ilgili gelen olumsuz haberler üzerine açıklamada bulundu. Çubukçu, bir sorun olmadığını belirterek, en az 1-2 transfer daha yapacaklarını dile getirdi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2 transfer daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.