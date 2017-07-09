Yusuf Erdoğan beklemede!

Yusuf Erdoğan kampta yer almasına rağmen ayrılık için adeta gün sayıyor. Beşiktaş ve Başakşehir ile görüşmeler yapan tecrübeli futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde iki takımdan birisine gidecek. İki takım da olmazsa Bursaspor sırada bekliyor...