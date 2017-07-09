Trabzonspor'da yaş ortalaması yükseldi
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor'un yaş ortalaması yükseldi.
Bordo-mavili takımın geçen sezon kampa başladığında yaş ortalaması 23.3 olurken, bu sezon ise söz konusu ortalama 25.6'ya yükseldi.
- Yabancılarda yaş ortalaması yüksek
Kucka'nın transferiyle 13 yabancı oyuncuya ulaşan Trabzonspor'da, kampta bulunan 12 yabancı oyuncunun yaş ortalaması genel ortalamanın çok üstünde yer aldı.
Bordo-mavili takımda Jan Durica 35, Pereira 33, Medjani ve N'Doye 32, Rodallega 31, Kucka 30, Mas ve Esteban 28, Castillo 25, Onazi 24, Bongonda ve Bero 21 yaşında.
Karadeniz ekibinde 12 yabancının 6'sı 30 yaş ve üzerinde yer alırken söz konusu oyuncuların yaş ortalaması da 28.3 oldu.
Trabzonspor'da 28 yaşındaki Arjantinli Ibanez, kamp kadrosunda yer almıyor.
- Yerli oyuncularda en tecrübelisi Olcay
Trabzonspor'da yerli oyuncularda en yaşlı oyuncu ise Beşiktaş'tan geçen sezon kadroya dahil edilen 30 yaşındaki Olcay Şahan.
Onur Recep Kıvrak ve Uğur Demirok da 29 yaş ile bu oyuncuyu takip ederken en genç oyuncular da 16 yaşındaki Arda Akbulut, 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun ve Abdülkadir Ömür oldu.
Trabzonspor'da en yaşlı oyuncu 35 yaşındaki Durica olurken en geç oyuncu ise 16 yaşındaki kaleci Arda Akbulut. Bu iki oyuncu arasında 19 yaş farkı bulunuyor.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:32
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Eren pişmanlığı
Toplam 3
Yorum
yasa yok ya bu adamdan santfor falan olmaz, bosa giden paralara yazik, buyuk takim topcusu deil, keske verselerdi
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O forma 3 beden büyük gelir
Toplam 16
Yorum
Erol Snaijderi savunanlar öncelikle beşiktaşlılar madem öyle kendi takımınıza alın.adam ibizada bar açtı kafasında futbolu bitirmiş.
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 13
Yorum
ultraslan inşallah gelmez yoksa başakşehir biter...
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