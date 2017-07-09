Kucka’dan rötar
Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Juraj Kucka rötar yaptı.
Okay ayrı çalıştı
Geçtiğimiz sezon kasıklarından sakatlık yaşayan Okay Yokuşlu, takımdan ayrı çalışıyor. Başarılı futbolcu dün de sorun yaşadığı kasık bölgesinin güçlenmesi için tedbir amaçlı fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir program uyguladı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:25
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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