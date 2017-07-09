 Kucka’dan rötar – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’dan rötar

    Kucka’dan rötar

    Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Juraj rötar yaptı.

    Dün kampta olması beklenen yıldızın, Milano'daki eşyalarını almaya gittiği ve kampa bugün katılacağı açıklandı. takım izinli olduğu için ilk antrenmanına yarın çıkacak.

    Okay ayrı çalıştı
    Geçtiğimiz sezon kasıklarından sakatlık yaşayan Okay Yokuşlu, takımdan ayrı çalışıyor. Başarılı futbolcu dün de sorun yaşadığı kasık bölgesinin güçlenmesi için tedbir amaçlı fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir program uyguladı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kucka’dan rötar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.