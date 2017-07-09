 Keyifler yerinde – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Keyifler yerinde

    Keyifler yerinde

    Macaristan’daki kampta dün ‘minyatür kaleye gol atma’ çalışması yapıldı Neşeli geçen idmanda en çok golü atan kırmızı takım büyük sevinç yaşadı

    Bordo-mavili takım, kampta dün çift idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular beyaz, kırmızı ve mavi olarak üç takıma ayrılarak, ayakla ve kafayla minyatür kaleye gol atma yarışması yaptı. Çalışmayı Pereira, Mas, Bongonda, Abdurrahim, Abdülkadir, Onazi, Mustafa Akbaş ve Aytaç Kara'nın yer aldığı kırmızı takım kazandı.

    UĞUR'A KUTLAMA
    Akşam yapılan çalışma ise 20 dakika basına açık tutuldu. Ardından oyuncular taktik çalışma yaptı. Bu arada Ersun Yanal, her antrenman öncesi farklı bir oyuncu ile sohbet ederek, moral verme geleneğini sürdürdü. Dün sırada Dame N'Doye vardı. Teknik heyet ve takım arkadaşları 29 yaşına basan Uğur Demirok'u kutladı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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