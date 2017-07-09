Keyifler yerinde
Macaristan’daki kampta dün ‘minyatür kaleye gol atma’ çalışması yapıldı Neşeli geçen idmanda en çok golü atan kırmızı takım büyük sevinç yaşadı
UĞUR'A KUTLAMA
Akşam yapılan çalışma ise 20 dakika basına açık tutuldu. Ardından oyuncular taktik çalışma yaptı. Bu arada Ersun Yanal, her antrenman öncesi farklı bir oyuncu ile sohbet ederek, moral verme geleneğini sürdürdü. Dün sırada Dame N'Doye vardı. Teknik heyet ve takım arkadaşları 29 yaşına basan Uğur Demirok'u kutladı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:08
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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