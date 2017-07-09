daolmak için gün sayıyor... Bordo-mavili kulübün, Başakşehir'den kadrosuna katmak için görüşmelere devam ettiğioyuncunun, transferinin bir an önce sonuçlandırılması için iki kulübe de haber gönderdiği ifade edildi. Visca, teknik direktör'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyordu. Başarılı futbolcu için Trabzonspor'un yaptığı takas artı para teklifiyönetimi tarafından kabul edilmeyince, direkt bonservis pazarlıklarına geçilmişti. Görüşmeler devam ediyor.