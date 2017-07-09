 Edin Visca sabırsız – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    sabırsız

    <a href="/index/edin-visca?id=684fe539-630e-4557-9797-3ede345ff9bc" class="" rel="tag">Edin Visca</a> sabırsız

    Boşnak yıldız, hem Başakşehir hem Trabzonspor’dan transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. Pazarlıklar devam ediyor

    da Trabzonsporlu olmak için gün sayıyor... Bordo-mavili kulübün, Başakşehir'den kadrosuna katmak için görüşmelere devam ettiği Boşnak oyuncunun, transferinin bir an önce sonuçlandırılması için iki kulübe de haber gönderdiği ifade edildi. Visca, teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinin ilk sıralarında yer alıyordu. Başarılı futbolcu için Trabzonspor'un yaptığı takas artı para teklifi Başakşehir yönetimi tarafından kabul edilmeyince, direkt bonservis pazarlıklarına geçilmişti. Görüşmeler devam ediyor.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:12
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