Bongonda fırtınası

Bordo-mavili takımın, Celta Vigo’dan kiraladığı genç oyuncu, idmanlarda tekniği ve süratiyle göz dolduruyor

Kampta öne çıkan isimler arasında Theo Bongonda dikkat çekiyor. İki yeni transferden biri olan Belçikalı sol kanat, antrenmanlarda tekniği ve sürati ile göz dolduruyor. Adam eksiltme ve driplingleri ile göze batan 21 yaşındaki Bongonda'nın, hazırlık maçlarında da bu performansını sürdürmesi halinde ilk 11'in güçlü adaylarından biri olacağı ifade ediliyor.